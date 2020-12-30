Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо декларування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ передбачає впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування", - зазначають в ОП.

Як наголошується, ухвалення закону було зумовлене ситуацією, що виникла у зв’язку з пандемією COVID-19 і запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням у світі.

Документ, зокрема, вносить зміни у податкове законодавство, спрямовані на уточнення деяких положень трансфертного ціноутворення; уточнює підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.

В ОП підкреслили, що таким чином забезпечується зменшення навантаження на бізнес щодо сплати податків та створюються механізми для залучення нових інвестицій, виведення економіки з тіні, що приведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 грудня ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування».