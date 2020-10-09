СБУ виявила схему податкових скруток, через яку до бюджету не потрапляли мільярди

СБУ виявила схему податкових скруток, через яку до бюджету не потрапляли мільярди

Укрінформ
Служба безпеки Украини зупинила масштабну схему податкових скруток, що здійснювалися завдяки помилці, спеціально внесеній в алгоритм роботи системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних — СМКОР.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, присвяченій цифровим технологіям у боротьбі з корупцією та бюрократією.

Завдяки усуненню помилки, лише з травня до держбюджету додатково надійшло понад два десятки мільярдів гривень. 

"Починаючи з весни 2020 року Службою безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень були здійснені певні заходи для зупинки наймасштабнішої схеми. В кінці травня була приведена до нормального алгоритму робота електронно-обчислювальної системи Державної податкової служби — так званого СМКОР, система моніторингу критеріїв оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних", - зазначив він.

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За словами Вітюка, в СМКОР була свідомо закладена помилка функціонування системи.

"Була спеціально закладена неточність, математична і логічна помилка функціонування системи. Через цю помилку система сприймала незаконні податкові операції, як операцію, яку здійснює великий платник податків. І вона її не блокувати апріорі, тому що вважала, що така компанія не може бути протизаконною", - наголосив він.

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При цьому, за словами Вітюка, доступ до системи СБУ змогла отримати лише після змін, які відбулися в Податковій.

"Тільки після змін, які відбулися в Державній податковій службі СБУ спільно з Державною податковою службою та Міністерством цифрової трансформації надали доступ і дали можливість швидко виправити цей алгоритм", - повідомив представник СБУ.

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Вітюк наголосив, що завдяки усуненню помилки, до держбюджету додатково надійшло понад два десятки мільярди гривень.

"Завдяки цьому, з травня додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн", - підкреслив начальник управління кібербезпеки СБУ.

Водночас він висловив переконання, що цифровізація — це єдиний дієвий можливий шлях подолати корупцію в державі. Єдина умова — цифровізація має здійснюватися грамотно і системно.

"Я впевнений, що в державі, яка розвивається, цифровізація — це єдиний дієвий можливий шлях для того, щоб перемогти масштабну корупцію, перемогти масштабні злочинні схеми. Але цифровізація повинна бути грамотною і системною, повинен бути чіткий фундамент. А не так, коли реєстри формуються таким чином, що навіть немає взаємодії між центральним органом і регіональними. Таких фактів дуже багато, і це призводить до того що потім потрібно все це переписувати, по-новому закуповувати обладнання та програмні продукти, відкривати кримінальні справи. Тобто, ось ці питання потрібно вирішити спочатку, так, щоб не допустити проблем в майбутньому", - наголосив представник Служби безпеки.

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Нагадаємо: СМКОР – механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування, дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.

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