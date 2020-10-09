СБУ виявила схему податкових скруток, через яку до бюджету не потрапляли мільярди

Служба безпеки Украини зупинила масштабну схему податкових скруток, що здійснювалися завдяки помилці, спеціально внесеній в алгоритм роботи системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних — СМКОР.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, присвяченій цифровим технологіям у боротьбі з корупцією та бюрократією.

Завдяки усуненню помилки, лише з травня до держбюджету додатково надійшло понад два десятки мільярдів гривень.

"Починаючи з весни 2020 року Службою безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень були здійснені певні заходи для зупинки наймасштабнішої схеми. В кінці травня була приведена до нормального алгоритму робота електронно-обчислювальної системи Державної податкової служби — так званого СМКОР, система моніторингу критеріїв оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних", - зазначив він.

За словами Вітюка, в СМКОР була свідомо закладена помилка функціонування системи.

"Була спеціально закладена неточність, математична і логічна помилка функціонування системи. Через цю помилку система сприймала незаконні податкові операції, як операцію, яку здійснює великий платник податків. І вона її не блокувати апріорі, тому що вважала, що така компанія не може бути протизаконною", - наголосив він.

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При цьому, за словами Вітюка, доступ до системи СБУ змогла отримати лише після змін, які відбулися в Податковій.

"Тільки після змін, які відбулися в Державній податковій службі СБУ спільно з Державною податковою службою та Міністерством цифрової трансформації надали доступ і дали можливість швидко виправити цей алгоритм", - повідомив представник СБУ.

Вітюк наголосив, що завдяки усуненню помилки, до держбюджету додатково надійшло понад два десятки мільярди гривень.

"Завдяки цьому, з травня додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн", - підкреслив начальник управління кібербезпеки СБУ.

Водночас він висловив переконання, що цифровізація — це єдиний дієвий можливий шлях подолати корупцію в державі. Єдина умова — цифровізація має здійснюватися грамотно і системно.

"Я впевнений, що в державі, яка розвивається, цифровізація — це єдиний дієвий можливий шлях для того, щоб перемогти масштабну корупцію, перемогти масштабні злочинні схеми. Але цифровізація повинна бути грамотною і системною, повинен бути чіткий фундамент. А не так, коли реєстри формуються таким чином, що навіть немає взаємодії між центральним органом і регіональними. Таких фактів дуже багато, і це призводить до того що потім потрібно все це переписувати, по-новому закуповувати обладнання та програмні продукти, відкривати кримінальні справи. Тобто, ось ці питання потрібно вирішити спочатку, так, щоб не допустити проблем в майбутньому", - наголосив представник Служби безпеки.

Нагадаємо: СМКОР – механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування, дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.