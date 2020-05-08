СБУ виявила втручання у роботу інформаційних систем Податкової

Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження співробітники спецслужби встановили, що група зловмисників, серед яких посадовці податкової, здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС. Вони робили маніпуляції з інформацією, яка в них зберігається і обробляється, що призвело до витоку, підробки, блокування даних, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що зловмисники проводили незаконні дії, зокрема, у базах ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», «Єдиного реєстру податкових накладних», системі моніторингу відповідності податкових накладних розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків «СМКОР». Зловмисники цим сприяли підприємствам, які обслуговуються конвертаційно-транзитними групами, ухилятись від сплати податків.

Зазначається, що під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалися у незаконній діяльності.

Наразі одному з учасників протиправного механізму повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Також приймається рішення про притягнення до відповідальності службових осіб ДПС України, причетних до організації та функціонування оборудки.