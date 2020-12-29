Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 23,6 мільярда

Міністерство фінансів 29 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 23,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 грудня 2020 року до державного бюджету залучено 23 643 599 317 грн. (за курсом НБУ).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 22 грудня на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до бюджету 22,2 млрд грн, 15 грудня – 51,4 млрд грн.