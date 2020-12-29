Концепцію розвитку картоплярства розробили в Україні

Завершено розробку концепції та програми розвитку картоплярства в Україні на 2021-2025 роки загальною вартістю 1 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко під час прес-конференції "Картопляні фарби внутрішнього ринку України".

Програма передбачає компенсацію вартості насіннєвого матеріалу, компенсацію зрошення, будівництва складів для зберігання продукції та будівництва переробних підприємств.

«На програму потрібно витратити близько 1 млрд грн... Потрібно компенсувати 50% придбання сертифікованого насіннєвого матеріалу картоплі, 30% придбання та встановлення систем зрошення, 30% вартості будівництва об’єктів із зберігання картоплі, 30% вартості обладнання для передпродажної обробки картоплі», – окреслив Рибалко положення програми.

За його словами, сума компенсації придбання сертифікованого насіннєвого матеріалу картоплі, вирощеного в Україні, не повинна перевищувати 150 тис. грн на одного одержувача. Компенсація придбання та встановлення систем зрошення не може бути більшою за 200 тис. грн для одного одержувача на рік.

Сума повернення частини вартості будівництва об’єктів зберігання картоплі також має бути не більшою за 20 млн грн. За попередніми очікуваннями Асоціації, протягом 5 років має бути збудовано сховища потужністю на 300-350 тис. тонн картоплі.

«Також за 2021-2025 рік треба побудувати два заводи з виробництва картоплі-фрі, дві лінії з виробництва картопляного пюре, два заводи з виробництва інноваційних крохмаля і картоплепродуктів. Ми витрачаємо дуже багато грошей, імпортуючи ці всі товари в Україну», - зауважив керівник асоціації.

Також він наголосив, що підготовлена програма –це програма розвитку, а не лише компенсацій, і всі витрачені кошти повернуться.

«Який буде економічний ефект? Насамперед створення додаткових робочих місць. Ми передбачаємо, що до 2025 року буде 14,5 тис. нових робочих місць», - зазначив Рибалко.

Він додав, що реалізація програми призведе до збільшення посівних площ під картоплею до 224 тис. га в промислових виробництвах. А це в свою чергу збільшить валове виробництво картоплі та збільшить податкові надходження. За його словами, від сплати ПДВ до держбюджету надійде близько 690 млн грн, а від збільшення інших податкових нарахувань - до 3 млрд грн.

«Якщо ми передбачаємо, що на програму потрібно витратити близько 1 млрд грн, то за ці 5 років кошти повернуться в сумі 3 млрд грн», – запевнив віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 21 жовтня 2020 року ухвалив концепцію державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року. Очікується, що реалізація програми дасть змогу наростити обсяг виробництва високоякісної насіннєвої та продовольчої картоплі на промислових площах у сільськогосподарських підприємствах, зокрема, насіннєвої - у межах 456 тис. тонн, столової і сировини картоплі на переробку - в межах 1 430 тис. тонн.

За інформацією Мінекономіки, державна підтримка буде доповнена програмами розвитку промислового картоплярства, виробництва нішевих культур.