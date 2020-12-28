Частка імпорту картоплі в Україну не перевищує 1,2% від обсягу виробництва - Мінекономіки

Українцям не варто перейматися через буцімто значні обсяги імпорту картоплі - насправді вони не перевищують 1,2% від загального обсягу виробництва цієї культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка.

"Цьогорічний врожай картоплі в Україні становить 21,7 млн тонн. Тобто імпорт складає 1,2% від виробництва. Вибити цей імпорт і стати експортером картоплі - це мінімальна мета", - зазначив Качка.

На його думку, це не знімає того факту, що "два роки ми спостерігаємо значно більший імпорт картоплі, ніж раніше". "Та навіть рекордні 275 тис. тонн імпорту не йдуть в жодне порівняння з 5 млн тонн картоплі, які просто згнивають кожного маркетингового року", - вважає заступник міністра.

Качка зазначив, що головна проблема галузі давно відома - слабкий розвиток в Україні промислового картоплярства.

"Така структура виробництва не дуже придатна для оптової торгівлі і торгівлі через мережі супермаркетів, які цілком природно ставлять вимоги щодо стандартизованості товару, обсягів і стабільності його поставки. А на міжнародному ринку овочів ці вимоги є просто базовими для будь-яких переговорів. Тому таких постачальників легше знайти за кордоном", - пояснив посадовець.

І ця ситуація буде тривати доти, "доки виробники, яких багато, не домовляться з дистриб‘юторами їхньої продукції. <...> Але я впевнений, що промислове картоплярство в Україні буде розвиватися. І для уряду підтримка промислового картоплярства буде завжди пріоритетом (у сфері виробництва - ред.) аграрної продукції", - зауважив заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 21 жовтня 2020 року ухвалив Концепцію державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року. Очікується, що реалізація програми дасть змогу наростити обсяг виробництва високоякісної насіннєвої та продовольчої картоплі на промислових площах у сільськогосподарських підприємствах, зокрема, насіннєвої - у межах 456 тис. тонн, столової і сировини картоплі на переробку - в межах 1 430 тис. тонн.

За інформацією Мінекономіки, державна підтримка буде доповнена програмами розвитку промислового картоплярства, виробництва нішевих культур.