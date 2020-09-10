Петрашко на Херсонщині розповів про нові програми підтримки виноробства і картоплярства

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запроваджує додаткові механізми державної підтримки галузей виноробства і картоплярства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на міністра Ігоря Петрашка, який узяв участь у робочій поїздці Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Херсонської області.

Зокрема, йшлося про запровадження додаткових механізмів державної підтримки галузей виноробства і картоплярства.

“У 2020 році вже розширено інструменти державної підтримки галузі виноградарства та виноробства. Тепер компенсуються не тільки вартість садивного матеріалу та спорудження шпалери (як в минулому році), а й істотно розширено перелік спеціального обладнання. Також з’явилась державна підтримка нового будівництва та реконструкції цехів первинної переробки”, - нагадав Петрашко.

Він додав, що на фінансування програми розвитку цієї галузі заплановано 400 млн грн, і цей обсяг буде зростати з кожним роком.

Також, у співпраці з аграрними асоціаціями, Мінекономіки напрацювало нові програми державної підтримки в галузі картоплярства.

“Щодо програми картоплярства до Мінфіну направлено бюджетний запит на суму 160 млн грн на 2021 рік. Ця програма передбачає компенсацію вартості обладнання для виробництва картоплі, будівництво нових картоплесховищ, підтримку зрошення, компенсацію вартості закупівлі високопродуктивного насіння та введення в експлуатацію цехів переробки картоплі”, - додав очільник відомства.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 році розпочали діяльність робочі групи з розвитку картоплярства та овочівництва, а також з розвитку виноградарства та виноробства. До складу груп входять народні депутати України, працівники Мінекономіки, представники ОДА, а також експерти з різних ЦОВВ.

Результатом напрацювань є розроблені концепції розвитку галузі овочівництва та, окремо, галузі картоплярства до 2030 року, які планується затвердити розпорядженням Кабміну.