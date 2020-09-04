У Мінекономіки назвали найбільш активних позичальників за програмою доступних кредитів

Найбільшою популярністю державна програма "Доступні кредити 5-7-9 %" користується серед позичальників галузі сільського господарства, промислової переробки та торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Найбільше державна програма "Доступні кредити 5-7-9 %" користується попитом в галузі сільського господарства (57% кредитів); 15% - промислова переробка, 15% - торгівля та виробництво.

Лідерами за сумами укладених договорів є Харківська (9%), Львівська (7%) та Київська (7%) області.

Зазначається, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9 %" досить складно запускалась, але після численних напрацювань і вдосконалень банки почали активно кредитувати і конкурувати за клієнта.

"Зараз вже профінансовано бізнесу близько 6,5 млрд грн за програмою "5-7-9". Маємо стабільно приріст 700-800 млн за тиждень. Ми будемо мультиплікувати цю програму на інші категорії учасників, під інші функції, щоб мати ще більші результати", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За словами міністра, програма буде розширена для середнього бізнесу, адже зараз вона діє тільки для мікро і малих підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.