Уряд схвалив відсоткові ставки за позиками під державні гарантії на виконання оборонних програм
Укрінформ
Кабінет Міністрів затвердив відсоткові ставки за кредитами під державні гарантії на виконання програм із підвищення обороноздатності та безпеки держави.
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд підтримав з доопрацюванням в одноденний термін на своєму засіданні.
За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, прийнята постанова визначає відсоткові ставки за позиками в національній валюті, на рівні не вище 6% українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб строком від 3 місяців, але не більше 30,5% річних.
Ставки за позиками в іноземній валюті не можуть перевищувати 6% європейської міжбанківської ставки пропозицій на строк до 6 місяців і становити більше 11% річних.