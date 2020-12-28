Ощадбанк ініціює банкрутство компанії Ахметова, яка є власником Укртелекому

АТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЕСУ», яке є основним акціонером АТ «Укртелеком».

Як передає Укрінформ, відповідна ухвала суду оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, у зв`язку з неможливістю останнього погасити заборгованість", - йдеться в ухвалі від 23 грудня 2020 року.

Суд вирішив залишити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство без руху і дав заявнику 10 днів для усунення недоліків позовної заяви. Зокрема, Ощадбанк має подати письмову заяву, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 45 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2011 році Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 92,79% акцій компанії "Укртелеком" за 10,6 млрд грн ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов).

У жовтні 2017 року Господарський суд Києва постановив повернути 92,79% пакет акцій Укртелекому в державну власність і стягнути 2,0171 млрд грн пені за невиконання інвестиційних зобов'язань. На початку липня 2018 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ "ЕСУ" і направив справу на повторний розгляд суду першої інстанції. У серпні 2019 року Виконавча служба заарештувала близько 93% акцій Укртелекому за борги перед Ощадбанком.

У вересні 2019 року Верховний суд України ухвалив направити на новий розгляд справу про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій Укртелекому і стягнення пені.

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Наприкінці вересня 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України програв в Господарському суді міста Києва повторний розгляд позову про розірвання договору купівлі-продажу Укртелекому.