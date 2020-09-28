Фонд держмайна програв суд за Укртелеком Ахметова

Господарський суд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ “ЕСУ” в справі про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій “Укртелекому” від 11 березня 2011 та стягнення 2,17 млрд грн пені (за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Finbalance.

“Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача (продавця) того, на що він розраховував при укладенні цього договору”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Фонд держмайна продав 92,79% акцій Укртелекому в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв, зокрема, випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, однак, цього не відбулося.

Згодом Фондом держмайна було подано позов до ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" та стягнення 81,9 млн дол. пені.

Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації "Укртелекому" в 2011 році: компанія не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення.