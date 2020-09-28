Фонд держмайна програв суд за Укртелеком Ахметова
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Finbalance.
“Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача (продавця) того, на що він розраховував при укладенні цього договору”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Фонд держмайна продав 92,79% акцій Укртелекому в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв, зокрема, випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, однак, цього не відбулося.
Згодом Фондом держмайна було подано позов до ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" та стягнення 81,9 млн дол. пені.
Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації "Укртелекому" в 2011 році: компанія не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення.