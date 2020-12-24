Бюджет-2020 отримав від приватизації 2,5 мільярда - Мінекономіки

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 млрд грн при запланованих 400 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко повідомив 24 грудня в ефірі 24 каналу, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“При запланованих 400 млн грн, що мали надійти від продажу державного майна, на сьогодні дохід від приватизації вже склав 2,5 млрд грн. Було проведено 419 успішних аукціонів, а зростання ціни під час торгів склало 307%... Розблокування великої приватизації дозволить забезпечити сталий притік інвестицій в економіку України”, - сказав Петрашко.

Він нагадав, що 23 грудня уряд ухвалив законопроєкт щодо відновлення великої приватизації у 2021 році. За умови підтримки документа парламентом, підрахували у Мінекономіки, це дозволить залучити в бюджет у 2021 році понад 12 млрд грн.

Міністр додав, що мова йде про в першу чергу про об’єкти, які вже готує до приватизації Фонд державного майна України та для яких визначені консультанти. Це – п’ять теплоелектроцентралей, 3 обленерго, підприємства “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об’єднана гірничо-хімічна компанія, “Президент-готель”.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Верховна Рада прийняла закон, яким на період карантинних та обмежувальних заходів припиняється велика приватизація.