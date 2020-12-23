В Україні запрацював Єдиний експортний веб-портал

Офіс з просування експорту презентував запуск у тестовому режимі Єдиного експортного веб-порталу.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентацію було анонсовано на сайті «Дії», відбулася вона 23 січня.

Зазначається, що мета запуску порталу — підвищення рівня національного експорту, надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки, а також іноземним компаніям, що зацікавлені в імпорті товарів та послуг з України і налагодженні партнерських відносин.

Під час презентації директор Офісу з просування експорту України Тетяна Міськова повідомила, що на порталі доступна інформація, яка стосується зон вільної торгівлі, представлені різноманітні дослідження закордонних ринків та зібрані всі електронні сервіси, які надає офіс. Крім цього, там зібрані різноманітні посібники, відповіді на розповсюджені питання, інформація про країни та ринки, торговельні місії, виставки, тендерні можливості та запити від міжнародних компаній.

Також на порталі розміщена інтерактивна мапа, яка має 250 контактів українських та закордонних організацій з розвитку торгівлі і торговельних електронних майданчиків.

Міськова зазначила, що з наступного року на порталі з'явиться більше інформації для імпортерів, марект-плейс для українських товарів і послуг, та послуги для пошуку торговельних партнерів в Україні.