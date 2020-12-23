Кабмін підтримав проєкт щодо вдосконалення регулювання ринку автомобільних послуг

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їx у відповідність з актом Європейського Союзу».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний документ уряд схвалив на засіданні 23 грудня.

Законопроєкт визначає особливості ліцензування на автомобільному транспорті відповідно до положень Регламенту (ЄС) №1071/2009, що запроваджує умови допуску до професії автомобільних перевізників і щодо державної реєстрації автомобільного перевізника як суб'єкта господарювання та його офісу, та визначає вимоги щодо його ділової репутації, професійної компетентності та належного фінансового стану.

Документ передбачає внесення відповідних змін до законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про ліцензування видів господарської діяльності». Також вводить поняття «менеджер (управитель) з перевезень» для позначення особи, відповідальної за організацію пасажирських та вантажних перевезень, а також визначає вимоги до нього, зокрема, щодо отримання свідоцтва професійної компетентності в уповноважених центрах.

Читайте також: Уряд розблокував велику приватизацію

Крім того, проєктом закону пропонується створити єдиний комплекс систем у сфері безпеки на наземному транспорті, що становить сукупність програмних комплексів, автоматизованих систем, реєстрів, програмно-технічних та технічних засобів телекомунікації з метою надання послуг у цій сфері.