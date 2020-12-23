Уряд схвалив основні напрями діяльності ПриватБанку до 2024 року

Кабінет міністрів схвалив основні напрями діяльності ПриватБанку на 2020-2024 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство нагадує, що на початку вересня 2020 року Кабмін схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, які стали підґрунтям для перегляду та актуалізації стратегій банків державного сектору. У зв’язку з цим 23 грудня 2020 року, на засіданні уряду було ухвалено розпорядження «Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на 2020-2024 роки», розроблене Міністерством фінансів України.

Розпорядження Кабміну, наголошують у Мінфіні, визначає основні напрями діяльності банку на 2020-2024 роки, що забезпечать його належне функціонування та будуть сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера і стануть підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку.

Відповідно до основних напрямів діяльності ПриватБанку на 2020-2024 роки, місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення його позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України. Згідно з цим законом, Кабмін також виконує функції вищого органу управління державного банку. Визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу.

Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету Міністрів України, проєкти яких готуються та вносяться на розгляд уряду Міністерством фінансів і не підлягають погодженню з іншими зацікавленими органами.