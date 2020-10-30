ПриватБанк завершив третій квартал з прибутком 21,3 мільярда

За січень-вересень 2020 року прибуток ПриватБанку становив 21,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк завершив третій квартал 2020 року з прибутком 21,3 млрд грн. За підсумками першого півріччя року прибуток банку становив 14,1 млрд грн.

Збільшення прибутку банку було забезпечено насамперед зростанням комісійних доходів. Відновлення ділової активності у третьому кварталі дозволило ПриватБанку збільшити обсяг чистих комісійних доходів у порівнянні з другим кварталом на 29% - до 13 млрд за підсумками 9 місяців року.

Чистий процентний дохід, зважаючи на відчутне зниження відсоткових ставок за кредитами малому та середньому бізнесу, у третьому кварталі залишився на рівні попереднього кварталу та за підсумками 9 місяців року становить 15,9 млрд грн.

Всього від обслуговування клієнтів та виконання банківських операцій за 9 місяців 2020 року банк отримав 19 млрд грн прибутку. Інша частина прибутку – результат впливу макроекономічних та інших факторів. Так, зміни в світовій економіці та економіці України обумовили збільшення результату від облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації. Результат цього сегменту за 9 місяців склав 18,4 млрд грн. Одночасно переоцінка цих облігацій частково нівелює від’ємний вплив на результати банку коливань валютних курсів, що за 9 місяців 2020 року обумовило -7,5 млрд грн збитків.

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У ІІІ кварталі 2020 року банк продовжив формувати страхові резерви під можливі збитки внаслідок дії пандемії коронавірусу, але основна частина таких резервів була сформована у І півріччі.

Як повідомляв Укрінформ, у січні – вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року.