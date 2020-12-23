Бізнес вже може отримати акцизні марки нового зразка на тютюн - Мінфін

До територіальних органів Державної податкової служби відвантажено понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених виробниками тютюнових виробів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З 1 січня 2021 року вводиться в обіг нові зразки марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах вітчизняного та імпортного виробництва. За даними Міністерства фінансів, наданими Державною податковою службою, виготовлено, пройшло державне приймання та відвантажено до територіальних органів ДПС України понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених виробниками тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що бізнесу надано можливість завчасно отримати акцизні марки нового зразка та підготуватись до реалізації тютюнової продукції за новими правилами.

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Відповідні зміни було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2020 р. № 1037. За новими нормами сигарети, цигарки та сигарили, вироблені з 1 січня 2021 року марковані марками, на яких не зазначено кількість штук у пачці або упаковці вважатимуться не маркованими. Такі новації дадуть змогу посилити боротьбу із незаконним обігом підакцизних товарів та стануть одним з важелів у боротьбі з фальсифікованою, контрафактною та контрабандною продукцією.