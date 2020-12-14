За рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із листопада 2019 року по листопад 2020 року піднялось у ціні у середньому на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); горілка — на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2020 року в середньому по Україні продавалися по 42,61 грн за пачку (20 шт.), що на 21,5% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 38,21 грн за пачку (дорожче на 24,4%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Фото: znaj.ua