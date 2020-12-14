За рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби

З листопада 2019 року по листопад 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із листопада 2019 року по листопад 2020 року піднялось у ціні у середньому на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); горілка — на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2020 року в середньому по Україні продавалися по 42,61 грн за пачку (20 шт.), що на 21,5% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 38,21 грн за пачку (дорожче на 24,4%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фото: znaj.ua