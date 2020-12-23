Уряд визначив механізм нарахування максимальної плати за проїзд концесійними дорогами

Кабінет Міністрів України визначив механізм нарахування максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 23 грудня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, документ також визначає категорії транспортних засобів, щодо яких розраховується максимальний розмір плати, а також порядок розрахунку відповідної плати за кожен кілометр дороги.

Крім цього, постанова дозволяє державі встановлювати максимальні межі розміру плати за проїзд концесійними дорогами. Таким чином уряд отримує можливість визначати конкретні умови проєктів ще на етапі підготовки пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Мінінфраструктури презентувало пілотну програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі, в рамках якої планується відновлення шести доріг: Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль - Полтава (М-03); Херсон - Миколаїв (М-14); Київ - Житомир - Рівне (М-06); Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19); Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв (M-04, H11).