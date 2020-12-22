Житомирський бронетанковий за рік збільшив потужності майже на 20%

Житомирський бронетанковий завод за рік збільшив обсяг виконаних робіт майже на 20%.

Про це під час відвідування підприємства повідомив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

«Вже прийняте рішення з боку одного зі спецекспортерів про надання підтримки підприємству. Воно буде і далі виконувати замовлення для внутрішнього ринку, для Збройних Сил. І ми будемо просувати питання в тому, щоб розширювалися його можливості і спроможності. Хочу підкреслити, що зростає виробництво на підприємстві. Попередні результати 2020 року говорять, що порівняно з минулим роком воно зросло майже на 20%. Це непогані показники, але ми можемо і маємо робити ще більше», - зазначив Гусєв.

Упродовж року підприємство передало Міністерству оборони понад 100 одиниць техніки. Найближчим часом завод передасть останню партію цьогорічного оборонного замовлення.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що на підприємстві зараз працюють понад 600 людей, але його потужності дозволяють розширити чисельність робітників до 1000.

Укроборонпром підписав із Житомирською ОДА меморандум про співпрацю, у рамках якого передбачається взаємодія щодо розвитку підприємства, своєчасної сплати податків, виконання замовлень, координації зусиль, отримання об’єктивної інформації про техніку та розвінчання фейків.

Житомирський бронетанковий завод займається виготовленням, глибокою модернізацією та капітальним ремонтом бойової і спеціальної техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, а також машин на їх базі.

Фото: Укроборонпром