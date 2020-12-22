Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах Prozorro

У 2020 році Україна заощадила 43 млрд грн на тендерах у Prozorro і заробила 11 млрд грн на аукціонах Prozorro.Продажі.

Як передає кореспондент Укрінформ, результати роботи двох електронних систем торгів - “Прозорро” та “Прозорро.Продажі” - були оприлюднені на спільній пресконференції державних підприємств.

Спікери заходу - генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний та директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев - розповіли про результати у сфері публічних закупівель та реалізації державного та комунального майна за 2020 рік.

Так, завдяки електронним торгам на Prozorro в 2020 році державі вдалося заощадити 43,5 млрд грн. Це на 43% більше, ніж роком раніше: за аналогічний період 2019 року було зекономлено 30,5 млрд. При цьому очікувана вартість цих закупівель зросла лише на 19% (із 698 до 830 млрд грн).

Загалом же за чотири роки існування Prozorro система заощадила держбюджету України 150 млрд грн.

“По-перше, держустанови збільшили ефективність витрачання коштів завдяки реалізації оновленого Закону “Про публічні закупівлі”. Нові правила почали діяти 19 квітня цього року. Завдяки зниженню порогу для обов'язкових закупівель через систему Prozorro до 50 тис. грн Україні вже вдалося заощадити 1,7 млрд грн. Ще 800 млн грн державні установи заощадили завдяки праву переможців торгів виправляти помилки у тендерній пропозиції”, - розповів Задворний.

По-друге, за його словами, у системі Prozorro з'явилося кілька нових замовників, які дуже ефективно проводять свої аукціони. Зокрема, вперше почали закуповувати товари і послуги на Prozorro підприємства державного концерну “Укроборонпром”. І вони вже заощадили на аукціонах 600 млн грн.

Крім того, ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”, що утворилося після анбандлінгу Нафтогазу, уже стало найбільшим замовником на Prozorro і заощадило на аукціонах 5 млрд грн.

Уперше через Prozorro почали проходити централізовані закупівлі ліків за програмами МОЗ. ДП “Медичні закупівлі України” заощадило на них уже понад 1 млрд грн від очікуваної вартості, яка формувалася на основі минулорічних цін.

У свою чергу, ДП “Прозорро.Продажі” за 2020 рік принесло у бюджети різних рівнів 11 млрд грн, а загалом за 4 роки існування системи електронних аукціонів цей показник перевищив 33 млрд грн.

“Незважаючи на пандемію та усі обмеження в Україні та світі, цей рік був досить продуктивний. Організаторам прозорих аукціонів вдалося реалізувати майна на 11 млрд грн. Наприклад, дуже гарні результати показала приватизація, яка цього року принесла 3,6 млрд грн. Також ринок банкрутства просто злетів і приніс 1,3 млрд грн”, — зазначив Соболев.

За його словами, такі запущені у 2020 році на Prozorro.Продажі нові ринки, як оренда державного та комунального майна і продаж необробленої деревини, також уже показали свою ефективність. Наприклад, якщо рахувати у річних контрактах, оренда згенерувала приблизно 240 млн грн, продаж необробленої деревини - 577 млн грн.

Крім того, цього року були ефективні продажі ліцензій на користування надрами. Цей ринок приніс 787 млн грн.

“Також 2020 рік став роком глобальних IT-змін для “Прозорро.Продажі”. Зросла кількість організаторів та учасників аукціонів, з’явилися нові напрямки, підключилися нові маркетплейси. В результаті IT-команда Prozorro.Продажі повністю оновила систему електронних аукціонів", - додав Соболев.

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ДП “Прозорро.Продажі” та ДП “Прозорро” — це два різні державні підприємства. Вони побудовані на принципах сім’ї Прозорро “усі бачать усе”, але займаються різною діяльністю. Якщо ДП “Прозорро.Продажі” продає на електронних аукціонах державне та комунальне майно, то ДП “Прозорро” проводить тендери на закупівлю товарів і послуг державними установами.