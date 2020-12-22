Новий гендиректор Укроборонпрому обіцяє співбесіди та висновки по кожному керівнику

Новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв обіцяє провести особисті співбесіди з кожним керівником, який працює в структурі концерну, та по кожному ухвалити рішення.

Про це він повідомив в інтерв'ю Lb.ua, передає Укрінформ.

"Цього тижня ми говоримо про бізнес-процеси всередині концерну в цілому, наступного тижня я буду заслуховувати кожного керівника і по кожному буду ухвалювати рішення відповідно до тих результатів, які були досягнуті, і тих бачень майбутнього, які в кожного керівника структурного підрозділу «Укроборонпрому» є. За підсумками буду ухвалювати відповідні рішення, не виходячи з особистих симпатій чи антипатій, а з професійних якостей. Я звик працювати з професіоналами", - зазначив він.

Крім того, за словами Гусєва, найближчим часом на засіданні наглядової ради буде обговорено аудит Укроборонпрому, який передував реформуванню Концерну, що заплановане на наступний рік.

Гендиректор підтвердив, що концепція реформування концерну не зазнала змін зі зміною керівництва Укроборонпрому і має дати перші результати вже у другій половині наступного року.

"Концепція напрацьовувалась упродовж багатьох місяців. І я мав можливість її обговорити і з Президентом, і з віцепрем’єром. Я вважаю, що є концепція Президента Зеленського, і ми є командою Президента Зеленського. До дев’яти місяців мають бути перші результати", - наголосив керівник Укроборонпрому.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Президент України призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну “Укроборонпром”.

21 грудня Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації підприємств концерну. Він зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування концерну.

Того ж дня Укроборонпромк оголосив відбір кандидатів на посаду керівника державного підприємства "Завод ім. Малишева".