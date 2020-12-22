Уряд спростив доступ банків до відбору на отримання портфельних гарантій

Кабінет Міністрів розширив коло потенційних банків-кредиторів для відбору на отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів для малих та середніх підприємств (МСП).

Про це інформує Урядовий портал.

"На засіданні уряду, 21 грудня 2020 року, схвалено постанову «Про внесення змін до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році», проєкт якої розроблено Міністерством фінансів України", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до прийнятої постанови у Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році буде спрощено доступ потенційних банків-кредиторів, що можуть взяти участь у відборі для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів МСП.

Окрім того, у Порядок будуть внесені такі зміни: знято обмеження щодо наявності у портфелі потенційних банків-кредиторів не менше 500 кредитних договорів; знято обмеження щодо результатів аудиту банків-кредиторів виключно з формування немодифікованої думки; спрощується та скорочується у часі процедура формування портфелю кредитів унаслідок вилучення вимоги погодження реєстру кредитів гарантом; подовжується термін подання заявок для участі у програмі банками-кредиторами.

Крім того, у порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році зменшується розмір плати агенту на етапі підготовки документів, поки банки-кредитори ще не надають кредити та не мають джерел для відшкодування своїх видатків. Планується, що реалізація проєкту збільшить коло потенційних кредиторів, підвищивши конкуренцію між ними, що матиме позитивний вплив на реалізацію програми загалом та вартість кредитів для МСП, зокрема.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

25 листопада Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році», яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва. Постановою також було встановлено порядок відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії, та умови надання державних гарантій на портфельній основі. Зокрема, за результатами відбору серед бажаючих узяти участь у програмі банків рішенням уряду буде визначено банки-кредитори та ліміти надання державних гарантій для кожного такого кредитора.