На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ в Україні та Європі

Нафтогаз України оприлюднив аналітичні панелі для моніторингу цін і запасів природного газу в Україні та Європі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що аналітики НАК "Нафтогаз України" створили аналітичні панелі (дашборди) для моніторингу цін і запасів природного газу в Україні та Європі. Дашборди доступні на сайті Нафтогазу для вільного використання споживачами, експертами та учасниками ринку.

Аналітичні панелі дозволяють оперативно відслідковувати та детального аналізувати ринкові тенденції. Інформація оприлюднюється на базі даних Нафтогазу, АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ).

«Відповідна інформація доступна на дашборді «Ціни на природний газу в Україні» та відображає вплив на ціни нормативно-правової бази, яка регулює постачання газу в Україні. Зокрема, можна наочно порівняти та зобразити графічно, як змінювалась ціна газу для населення під час режиму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та в умовах вільного ринку», - йдеться у повідомленні.

Дашборд «Запаси газу в Україні та Європі» дає доступ до даних (у кубометрах та енергетичних одиницях), про загальну потужність та обсяг газу у країнах, приєднаних до системи відображення даних AGSI+. Оператор українських сховищ газу Укртрансгаз (100% акцій якого належить Нафтогазу) розкриває відповідні дані з 2015 року і таким чином Україна першою з країн, які не є членом ЄС, приєдналась до системи прозорого відображення даних за стандартами асоціації європейських операторів підземних газових сховищ (GSE). Всього до системи подають свої дані оператори газових сховищ з 22 країн.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" запустила у Харкові центр 3D моделювання та візуалізації родовищ. Зокрема, 3D моделі родовищ дають змогу уточнювати геологічну будову покладів вуглеводнів, підтверджувати їх ресурсний потенціал та планувати програми розробки. Вони дозволяють ухвалювати ефективні управлінські рішення щодо буріння нових свердловин, оптимізації видобутку, реалізації нових інфраструктурних об’єктів.

Нафтогаз уже має більше 25 тривимірних моделей родовищ, 20 з яких – це постійно діючі 3D гідродинамічні моделі, які забезпечують найточніші прогнози щодо запасів вуглеводнів та процесів у продуктивних пластах. На завершальні стадії ще 5 постійно діючих геолого-технологічних моделей.