Нафтогаз запустив центр 3D-моделювання та візуалізації родовищ

Група Нафтогаз запустила у Харкові центр 3D-моделювання та візуалізації родовищ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АТ "Укргазвидобування", яке входить до Групи Нафтогаз.

Зокрема, 3D-моделі родовищ дають змогу уточнювати геологічну будову покладів вуглеводнів, підтверджувати їх ресурсний потенціал та планувати програми розробки. Вони дозволяють ухвалювати ефективні управлінські рішення щодо буріння нових свердловин, оптимізації видобутку, реалізації нових інфраструктурних об’єктів.

"У межах нашої стратегії ми фокусуємося на проєктах, які дадуть нам змогу збільшити ресурсну базу та видобуток у максимально ефективний спосіб. Детальне вивчення покладів дозволяє мінімізувати ризики і заощаджувати кошти. ...Створення Центру 3D-моделювання систематизує і виводить на новий рівень нашу роботу за цим напрямом, а також слугує фундаментом для масштабної цифровізації усієї функції геології та розробки", – зазначив директор дивізіону "Нафтогаз розвідка і видобування" Олександр Романюк.

Нафтогаз уже має понад 25 тривимірних моделей родовищ, 20 з яких – це постійно діючі 3D-гідродинамічні моделі, які забезпечують найточніші прогнози щодо запасів вуглеводнів та процесів у продуктивних пластах. На завершальній стадії - ще 5 постійно діючих геолого-технологічних моделей.

Як повідомлялося, АТ «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією в Центральній і Східній Європі.

В Україні компанія видобуває 73% природного газу та спеціалізується на виробництві газового конденсату.

Фото: Нафтогаз