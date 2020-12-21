Нафта дешевшає через новий штам COVID-19
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,69 за барель, що на $1,57 (3%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $1,47 (2,99%) - до $47,63 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $52,56 і $49,24 відповідно.
Британська влада прийняла рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії через новий різновид коронавірусної інфекції. Деякі з європейських країн заявили про обмеження або призупинення транспортного сполучення з Великою Британією.
«Більш жорсткий локдаун у Британії для боротьби з новим штамом коронавірусу і обмеження на поїздки в інших європейських країнах змусили фонди закривати свої довгі позиції. Стурбованість із приводу затягування переговорів щодо Brexit також затьмарила настрої на ринку», - сказав Чійокі Чен із Sunward Trading.
Тим часом ціни як на Brent, так і на WTI, завершили зростанням сьомий тиждень поспіль, що є найтривалішим періодом безперервного підйому з жовтня 2010 року.
Ціни також опинилися під тиском через зростання кількості нафтових і газових бурових установок у США до 346 (+8) - максимуму з травня, повідомила в п'ятницю нафтосервісна компанія Baker Hughes.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,87 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($52,26).