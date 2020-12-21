Нафта дешевшає через новий штам COVID-19

Ціни на нафту в понеділок, 21 грудня, впали більш ніж на 2,5% через побоювання з приводу темпів відновлення попиту на паливо на тлі посилення обмежень у Європі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,69 за барель, що на $1,57 (3%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $1,47 (2,99%) - до $47,63 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $52,56 і $49,24 відповідно.

Британська влада прийняла рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії через новий різновид коронавірусної інфекції. Деякі з європейських країн заявили про обмеження або призупинення транспортного сполучення з Великою Британією.

«Більш жорсткий локдаун у Британії для боротьби з новим штамом коронавірусу і обмеження на поїздки в інших європейських країнах змусили фонди закривати свої довгі позиції. Стурбованість із приводу затягування переговорів щодо Brexit також затьмарила настрої на ринку», - сказав Чійокі Чен із Sunward Trading.

Тим часом ціни як на Brent, так і на WTI, завершили зростанням сьомий тиждень поспіль, що є найтривалішим періодом безперервного підйому з жовтня 2010 року.

Ціни також опинилися під тиском через зростання кількості нафтових і газових бурових установок у США до 346 (+8) - максимуму з травня, повідомила в п'ятницю нафтосервісна компанія Baker Hughes.

Читайте також: Нафта дешевшає через сплеск коронавірусу і локдауни

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,87 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($52,26).