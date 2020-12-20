Коломойський не має впливу на банківський сектор — Глава держави

Президент Володимир Зеленський запевнив, що банківський сектор в Україні є незалежним, ніхто не впливає на нього.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що раніше Верховна Рада ухвалила "складний закон" щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор.

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За словами Президента, Національний банк України наразі є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ.

"Вони мають повну підтримку від мене. Це стосується й антикорупційних органів. Вони чудово розуміють, що я їх не «ламаю», не втручаюся в їхні серйозні кейси", - переконує Зеленський.

Водночас він розповів, що вказані структури звертаються до нього по підтримку, і зауважив, що в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують.

"Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: «Давайте прискорювати процеси, тому що є відчуття, що іноді по серйозних кейсах ви затягуєте процес». Адже на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість. Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", який серед іншого унеможливлює скасування рішення Нацбанку про націоналізацію банків.