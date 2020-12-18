Зеленський заявив про політичний булінг навколо бюджету та спростував кілька фейків

Зеленський заявив про політичний булінг навколо бюджету та спростував кілька фейків

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає, що навколо Державного бюджету на 2021 рік було багато маніпуляцій, та розповів про підвищення видатків в окремих сферах.

Про це йдеться у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Бюджет 2021 року став об'єктом, не знаю, чи є такий термін, але я б назвав це політичним булінгом: лавина фейків, маніпуляцій, міфів. Дезінформації було стільки, що десь у куточку міг тихенько заплакати одинокий Кисельов", - сказав Зеленський.

Президент, зокрема, підкреслив, що на медицину буде виділено майже 160 млрд грн. За його словами, ця сума є найбільшою за часів незалежності України.

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Він нагадав, що наступного року планується продовжити збільшення зарплат медиків, а доплати лікарям, які борються з коронавірусом, збережуться... Також глава держави поінформував, що у планах — оснащення 210 приймальних відділень, придбання 450 нових машин швидкої допомоги.

Крім того, Президент зазначив, що освіта та наука отримають збільшення на 26 млрд грн — загалом сума майже 170 млрд. Зеленський запевнив, що на 20% піднімуть заробітну плату освітян.

"Сектор безпеки і оборони отримає найбільший бюджет в історії — понад 267 млрд гривень", - наголосив Президент.

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Він відзначив, що планується зростання мінімальної заробітної плати, продовження програми доступних кредитів малому та середньому бізнесу, будівництво мостів і доріг, реконструкція аеропортів у регіонах, а також почнеться реставрація замків та музеїв.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" 15 грудня. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.

Фото: ОП

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