Зеленський заявив про політичний булінг навколо бюджету та спростував кілька фейків

Президент Володимир Зеленський вважає, що навколо Державного бюджету на 2021 рік було багато маніпуляцій, та розповів про підвищення видатків в окремих сферах.

Про це йдеться у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Бюджет 2021 року став об'єктом, не знаю, чи є такий термін, але я б назвав це політичним булінгом: лавина фейків, маніпуляцій, міфів. Дезінформації було стільки, що десь у куточку міг тихенько заплакати одинокий Кисельов", - сказав Зеленський.

Президент, зокрема, підкреслив, що на медицину буде виділено майже 160 млрд грн. За його словами, ця сума є найбільшою за часів незалежності України.

Він нагадав, що наступного року планується продовжити збільшення зарплат медиків, а доплати лікарям, які борються з коронавірусом, збережуться... Також глава держави поінформував, що у планах — оснащення 210 приймальних відділень, придбання 450 нових машин швидкої допомоги.

Крім того, Президент зазначив, що освіта та наука отримають збільшення на 26 млрд грн — загалом сума майже 170 млрд. Зеленський запевнив, що на 20% піднімуть заробітну плату освітян.

"Сектор безпеки і оборони отримає найбільший бюджет в історії — понад 267 млрд гривень", - наголосив Президент.

Він відзначив, що планується зростання мінімальної заробітної плати, продовження програми доступних кредитів малому та середньому бізнесу, будівництво мостів і доріг, реконструкція аеропортів у регіонах, а також почнеться реставрація замків та музеїв.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" 15 грудня. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.

Фото: ОП