Зеленський підписав зміни до закону «Про концесію»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ відтерміновує до 1 вересня 2021 року набрання чинності окремими положеннями закону «Про концесію», що визначають використання електронної торгової системи, для забезпечення її створення та належної підготовки до впровадження.

Проєктування, розробка, тестування та запровадження цієї електронної системи потребує значних часових і фінансових ресурсів, а в умовах обмеженості бюджетних коштів виникає необхідність залучення позабюджетного фінансування, суттєвою перешкодою для чого стала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних і зрозумілих правил функціонування електронної торгової системи, належних алгоритмів захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі, а також стабільності роботи створеної інфраструктури.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 18 листопада 2020 року визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки. Серед іншого, до переліку внесено проєкти, які стосуються залізничної інфраструктури: концесія вокзалів/станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький; електрифікація дільниць Ковель - Ягодин - держкордон і Ковель - Ізов - держкордон; будівництво колії Мостиська - Скнилів; закупівля вантажних електровозів для оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

У Міністерстві інфраструктури України в свою чергу планують впродовж 4 років передати у концесію або приватну власність усі порти країни.

Фото: ОП