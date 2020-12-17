Буславець анонсувала вступ України до Безвугільного альянсу

Україна невдовзі приєднається до Безвугільного альянсу.

Як повідомила Укрінформу пресслужба Міненерго, про це сказала перша заступниця міністра енергетики України Ольги Буславець під час онлайн-зустрічі з керівницею офісу у справах Співдружності та Розвитку націй Великобританії при Міністерстві закордонних справ Великобританії Венді Мортон.

"Україна невдовзі приєднається до Безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово скоротити кількість вугільних шахт та до 2070 року відмовитися від використання викопного виду палива, набувши повної кліматичної нейтральності. Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі", – сказала Буславець.

Наразі триває процес узгодження із посольством Великої Б ританії підтримки розробки нової енергетичної стратегії України до 2050 року урядом Британії. Нова стратегія розроблятиметься на базі моделі низьковуглецевого розвитку енергетичного сектору, декарбонізації з урахуванням Європейського зеленого курсу.

"Прагнення України до декарбонізації економіки та посилення участі у глобальній боротьбі зі зміною клімату нещодавно задекларував Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій. Міністерство енергетики докладає значних зусиль у цьому напрямку. Наразі завершується підготовка другого Національного визначеного внеску до Паризької угоди та триває розробка Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року", - додали в Міненерго.

Як повідомлялося, українському уряду з боку Британії надійшла пропозиція приєднання до Безвугільного альянсу, що означає поступове повне припинення видобутку вугілля та його використання для генерації електроенергії.

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Подібна пропозиція, підтримана також міністерством економіки та енергетики Німеччини, що запропонувало створення мультифонду для реформування української вугільної галузі, є цілком очікуваною з огляду на екологічні ініціативи Європи. Наразі Німеччина вже готова вкласти €20 млн у цей проєкт та закликає інші країни приєднатися до процессу.

Безвугільний альянс існує з 2017 року та декларує повну відмову від вугілля до 2030 року. Зараз у складі альянсу вже фігурує чимало розвинених країн та окремі штати США.

Фото: mpe.kmu.gov.ua