Україна за 10 років закриє всі збиткові шахти - Буславець

Міністерство енергетики прогнозує, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років.

Про це заявила перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець під час першого Німецько-Українського енергетичного дня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство енергетики завершує узгоджувальні процедури щодо концепції реформування вугільної галузі. Відповідно до цієї концепції, ми передбачаємо, що усі збиткові шахти будуть закриті протягом 10 років. Ми найближчими роками мінімізуємо дотування держпідприємств з бюджету", - сказала Буславець.

Вона нагадала, що до 2070 року Україна планує повністю відмовитися від викопних видів палива і стати кліматично нейтральною.