Україна має використати пандемію для переформатування енергетики - Буславець

Пандемія коронавірусу є можливістю для України почати переформатовувати енергетику у «чистому» напрямку.

Про це під час форуму «Енергонезалежні регіони України» сказала перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В умовах, коли весь світ переживає пандемію, ми проживаємо нетривіальний рік, це нам дає певні можливості поглянути на світ з іншого куту, використати цей час, щоб переформатуватися, зробити нашу енергетику чистою», - зазначила Буславець.

За її словами, нині в енергетичному секторі багато проблем, накопичених за останні роки.

"Співпало дуже багато факторів, серед яких відкриття молодого ринку електроенергії, який потребував виваженого еволюційного розвитку. Однак деякі речі ми не встигли зробити до його відкриття, тож мали певні проблеми з інвесторами ВДЕ (відновлюваних джерел енергії - ред.)", - зауважила Буславець.

Вона переконана, що меморандум між урядом та учасниками ринку ВДЕ відновив довіру інвесторів. Нині Міненерго працює над упровадженням "зелених" аукціонів, найближчим часом будуть визначені перші квоти.

"Ми виконали свої зобов'язання перед інвесторами щодо поточних розрахунків у серпні, вересні, а за жовтень розрахунок буде здійснений повністю на початку грудня", - додала Буславець.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.

Кабінет Міністрів 10 червня 2020 року підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики". Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених" тарифів, тобто їх зменшення. При цьому українська влада бере зобов’язання вживати всіх заходів для своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашення наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які зголосилися на реструктуризацію.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" був ухвалений Верховною Радою 21 липня. Документ дозволив, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року: на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.