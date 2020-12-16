В Україні зменшилося виробництво молока і яєць

За січень-листопад 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, до 8,67 млн тонн, також за цей же період виробництво яєць зменшилося на 2,2% - до 15,16 млрд штук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-листопад 2020 року в Україні було вироблено 8,67 млн тонн молока (на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,53 млн тонн молока (на 0,5% більше), господарства населення — 6,14 млн тонн (на 5,9% менше).

Найбільше молока за одинадцять місяців 2020 року виробили у Полтавській області — 681,3 тис. тонн (на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (678,8 тис. тонн; на 5,0% менше); на третьому — Хмельницька (609,1 тис. тонн; на 1,7% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (103,8 тис. тонн; на 3,9% менше, ніж за січень-листопад 2019 року), Донецькій (143,8 тис. тонн; на 11,2% менше) та Запорізькій (190,5 тис. тонн; на 8,1% менше) областях.

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Як зазначає Державна служба статистики, за січень-листопад 2020 року було одержано 15,16 млрд яєць свійської птиці (на 2,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року).

У тому числі сільськогосподарські підприємства одержали 8,26 млрд яєць (на 3,2% менше), господарства населення - 6,90 млрд (на 1,0% менше).

Найбільше яєць за січень-листопад 2020 року одержали у Київській області – 3,19 млрд штук (на 5,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), на другому місці – Хмельницька (908,7 млн штук; на 3,9% менше), на третьому – Донецька (861,1 млн штук; на 7,2% більше) області.

Найменші обсяги виробництва яєць за вказаний період продемонстрували Луганська (65,4 млн штук; на 5,4% менше, ніж за січень-листопад 2019 року), Одеська (166,8 млн штук; на 14,2% менше) та Миколаївська (190,2 млн штук; на 25,6% менше) області.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-листопаді 2019 року в Україні було вироблено на 3,7% менше молока, ніж за аналогічний період 2018 року.