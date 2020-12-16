В Україні продовжили на рік експеримент з інтернет-дозволами на вантажні перевезення

Уряд продовжив до 31 грудня 2021 року термін впровадження експериментального проєкту щодо замовлення бланків дозволів на перевезення вантажів у міжнародному сполученні через Транспортний портал електронних послуг.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову ухвалено на засіданні 16 грудня.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що необхідність продовження проєкту виникла у зв’язку з обмежувальними заходами, запровадженими для запобігання поширення коронавірусної хвороби, які вплинули на можливість реалізації експерименту із замовлення дозволів на вантажні перевезення через інтернет.

Планувалося, що проєкт буде реалізовано до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 3 червня запровадив експериментальний проєкт щодо замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав під час перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні через Транспортний портал електронних послуг.

Цей портал запрацював в Україні з 27 грудня 2019 року.