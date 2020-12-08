Вантажні перевезення по Дніпру цьогоріч зменшились майже на 7%

Вантажні перевезення по Дніпру за 11 місяців 2020 року склали 10,05 млн тонн, що на 6,9% менше, порівняно з минулорічним показником за аналогічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

«За підсумками січня-листопада 2020 р. вантажні перевезення головною рікою України Дніпром досягли 10,05 млн т., що на 747,8 тис. т. менше, ніж за аналогічний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було здійснено 10 473 рейси, що на 5,3% менше, ніж за 11 міс. 2019 року.

В АМПУ зауважують, що за звітний період значне зростання показали перевезення: нафтопродуктів на 14% - до 43,4 тис. т., металопродукції на 8,3% - до 1,67 млн т., та будівельних матеріалів на 6,8% - до 5,14 млн т.

Крім того, в АМПУ повідомляють, що за 11 місяців обсяги перевезення зернових по річці Дніпро скоротилися майже на третину. Так, за звітний період по Дніпру було перевезено 3,19 млн т. зернових, тоді як в минулому даний показник становив 4,43 млн тонн.