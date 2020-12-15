Україна підтримала декларацію СОТ щодо малого та середнього бізнесу

Україна підтримала Декларацію членів СОТ щодо мікро-, малих та середніх підприємств, що сприятиме їх виходу на зовнішні ринки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Понад 90 членів СОТ, в тому числі Україна, підтримали декларацію членів СОТ щодо мікро-, малих та середніх підприємств. Зазначену декларацію було представлено всім членам СОТ на засіданні голів делегацій.

Метою документа є сприяння мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) у більш активній участі в міжнародній торгівлі, подоланні перешкод, з якими стикаються такі компанії в процесі виходу на зовнішні ринки, а також відновленні від наслідків обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією COVID-19.

Декларація включає пакет практичних рекомендацій для членів СОТ, які зосереджені на таких питаннях: збір та актуалізація інформації, зокрема статистичної, пов'язаної з ММСП, сприяння ММСП у доступі до інформації, імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі з урахуванням інтересів ММСП, залучення ММСП до регуляторної діяльності у сфері торгівлі тощо.

"Повністю поділяючи думку, що у цей кризовий час мікро-, малі та середні підприємства як ніколи потребують нашої допомоги, ми підтримуємо пакет рекомендацій та декларацій для малого бізнесу та готові брати конструктивну участь у дискусіях та переговорах щодо інших тем, які можуть принести користь бізнесу країни, включаючи ММСП", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, коментуючи подію.

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Мікро-, малі та середні підприємства відіграють важливу роль в економічному та соціальному розвитку країн світу. За даними СОТ, такі компанії забезпечують близько двох третин загальної кількості зайнятих як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.

Малі та середні підприємства визначаються як компанії, де працюють від 10 до 250 осіб. Підприємства, які мають до 10 працівників, зазвичай називають мікропідприємствами.

У рамках СОТ питання ММСП було відсутнє на порядку денному торговельних переговорів. Лише деякі угоди СОТ містять положення, які впливають на скорочення торговельних витрат для ММСП (Угода про технічні бар’єри у торгівлі, Угода про санітарні і фітосанітарні заходи, Угода про спрощення процедур торгівлі).

За підсумками роботи 11-ої Конференції міністрів СОТ, яка проходила в 2017 році у Буенос-Айресі, Аргентинська Республіка, 88 членів СОТ прийняли Спільну заяву – Декларацію щодо створення неформальної робочої програми СОТ для ММСП.

Відповідно до зазначеної декларації члени погодилися створити неформальну робочу групу в рамках СОТ з питань ММСП, метою якої є ухвалення формальної робочої програми щодо ММСП під час наступної Конференції міністрів.