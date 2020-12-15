У компанії Інтерпайп – новий гендиректор

Генеральним директором української промислової компанії Інтерпайп призначено Артема Полякова. Він стане до виконання обов'язків 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

Артем Поляков має багаторічний досвід управління великими промисловими компаніями. Зокрема, він займав позицію генерального директора ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг», а також був віцепрезидентом групи ArcelorMittal. Крім того, він працював в Lafarge Group.

Поляков отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті розвитку менеджменту (IMD, Швейцарія). Крім того, він закінчив факультет обчислювальної математики і кібернетики МДУ за фахом "Математика".

Повідомляється також, що колишній керівник Фаді Храйбе, який очолював Інтерпайп з 2016 року, очолить Раду директорів компанії.

Як наголошують в компанії, під його керівництвом Інтерпайп провела трансформацію своєї операційної моделі, істотно посилила позиції на експортних ринках, вийшла в нові сегменти виробництва і продажу преміальної продукції. Також підприємство здійснило реструктуризацію боргових зобов'язань, зміцнивши своє фінансове становище до рівня лідерів українського корпоративного та промислового секторів.

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Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більше ніж до 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2019 році Інтерпайп реалізував 798 тис. т готової продукції, в тому числі - 203 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В Інтерпайп працюють 11 тис. співробітників. У 2019 компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 3,25 млрд грн.