За тиждень долар «схуд» на 40 копійок і продовжить зниження - експерти

За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 40 копійок, до кінця цього тижня курс може знизитися до 27,75 грн за дол.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 40 копійок. З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,29 до 27,96 грн.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей самий час знизилася з 28,26/28,28 до 27,96/27,97.

Основною причиною зниження курсу долара є зростання активності на борговому ринку України. Проблеми з закриттям діри в бюджеті змушують Мінфін шукати нові джерела фінансування бюджету. Для цього Мінфін почав активніше позичати кошти на ринку. З огляду на складну політичну обстановку позичатити довелося під вищі відсотки. Наразі активність інвесторів і їх попит на борги, номіновані в гривні, спричиняє її зміцнення.

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У п'ятницю гривні вдалося зламати позначку на рівні 28,00, це відкриває шлях для зниження курсу долара до 27,75 вже цього тижня.