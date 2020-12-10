Ситуація на міжбанківському валютному ринку є стабільною – Данилишин

Ситуація на міжбанківському валютному ринку є стабільною, що дозволяє Національному банку утримуватися вже четвертий тиждень поспіль від проведення валютних операцій.

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

Він зазначив, що середнє значення курсу гривні до долару США з початку грудня (28,32 грн за 1 дол.) перебуває на рівні середньоденного значення листопада (28,31 грн за 1 дол.). Це, за словами Данилишина, дозволяє Національному банку четвертий тиждень поспіль утримуватися від проведення операцій на валютному ринку.

Голова ради Національного банку зазначив, що попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку незначно перевищує пропозицію (на 9 млн дол. в середньому за день) та формується переважно за рахунок «форвардного» сегменту ринку, що свідчить про збереження помірних девальваційних ризиків в умовах невизначеності із розгортанням ситуації в економіці у зв’язку із коронакризою.

Вкладення нерезидентів в ОВДП, за його даними, становлять вже менше 75 млрд грн, що є найнижчим рівнем з липня 2019 року. Разом з тим, міжнародні резерви Національного банку перевищують 26 млрд дол., що є достатнім для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні та виконання зобов’язань уряду та Національного банку в іноземній валюті.

Як повідомляв Укрінформ, підтримати гривню в середньостроковій перспективі можуть очікування відновлення співробітництва з МВФ. Гривня протягом грудня, за прогнозами аналітиків, торгуватиметься в діапазоні 27,9-29,0 грн за дол. та 33,3-34,6 грн за євро. Втім, зазначають експерти, курс євро дещо менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.