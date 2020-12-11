Нацбанк оновив розподіл вертикалей підпорядкування між членами правління

У Національному банку України відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування між членами Правління НБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер голові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. Зокрема, вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування. Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання.

Зокрема, вертикаль “Пруденційний нагляд та загальні питання” розділено на дві вертикалі “Пруденційний нагляд” та “Загальний блок”.

До вертикалі “Загальний блок”, що залишилася під контролем голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

До вертикалі “Пруденційний нагляд” тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу. Керувати цією вертикаллю Правління Національного банку довірило заступнику голови Нацбанку Ярославу Матузці. На думку Нацбанку його значний юридичний досвід дозволить підвищити ефективність ухвалення рішень центрального банку з метою мінімізації ризиків судових позовів і посилити позиції регулятора у напрямку правового та судового захисту.

Фінансово-адміністративний та операційний блок від сьогодні підпорядковується першому заступнику Голови НБУ Катерині Рожковій. До складу цього блоку також тепер віднесений Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку.

До вертикалі “Монетарна стабільність”, керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі “Ринкові операції”, яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднаний Департамент методології регулювання діяльності банків.

У вертикалі “Платіжні системи та готівковий обіг” підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

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Як повідомляв Укрінформ, восени 2020 року в Національному банку відбулася часткова зміна вертикалей підпорядкування та розподілу окремих структурних підрозділів між ними. Відповідно, змінилися й куратори цих вертикалей з-поміж членів правління НБУ. Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів та передало їй 3 підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків. Раніше у підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків та Департамент аналітики та наглядових технологій.