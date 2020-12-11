Щодо рішення правління НБУ про зміну структури НБУ

Вважаю, що ті члени Правління, які не бачать себе частиною оновленої команди НБУ – мають зробити для себе відповідні висновки

Як Голова Ради Національного банку України, я не маю права втручатися в оперативну діяльність НБУ. Але як експерт і громадянин вважаю, що обраний конституційною більшістю Голова Національного банку України Кирило Шевченко має повне право вдосконалювати структуру НБУ і оптимізовувати систему управління для забезпечення ефективного виконання завдань і програми з якою він заступав на посаду.

Сформована молода, потужна команда, яка має амбітні цілі розвивати відкритий Центральний банк європейського типу, беручи все краще, що було напрацьовано в попередні роки. Я вважаю, що всі, хто не вписується у вимоги поставлених завдань і мають свої якісь амбіції – мають їх реалізовувати в іншому місці. Завдання Національного банку полягає у оперативній та гнучкій реакції на такі виклики, особливо в період, ускладнений світовою пандемією коронавірусу. Для цього центральний банк систематично удосконалює власні процеси та організаційну структуру.

Сьогодні у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами Правління Національного банку.

Відтепер Голові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. Зокрема, було вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування. Відбувся перерозподіл повноважень між іншими членами правління НБУ. Я не бачу тут ніякого політичного підтексту чи якихось невдоволених амбіцій. Це повсякденна робота.

Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін як в банківському середовищі так і на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання.

Правління Національного банку прийняло це рішення колегіально і сформувало структуру підпорядкування, яка забезпечить ефективний розвиток фінансової екосистеми, що крім іншого передбачає удосконалення банківського і небанківського нагляду та методології. Таку мету ставить перед собою Правління Національного банку, працюючи над новою чотирирічною Стратегією НБУ.

Також це дозволить продовжити посилений контроль за небанківським сегментом, який перебуває в процесі стрімкого реформування.

Вважаю, що ті члени Правління, які не бачать себе частиною оновленої команди НБУ – мають зробити для себе відповідні висновки.

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