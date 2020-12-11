Ощадбанк надав позик малому та середньому бізнесу на 1 мільярд

Ощадбанк видав представникам мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках партнерських програм 1 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

При цьому кількість партнерів банку із числа виробників і постачальників транспортної техніки та обладнання перевищила 200. Такі програми роблять кредити для клієнтів більш доступними – отримати позику можна за ставкою від 0,01% річних у гривні.

«Підприємці активно користуються партнерськими програмами Ощадбанку. Оскільки партнер бере на себе частину процентного навантаження, клієнт отримує кредит за зниженою відсотковою ставкою. Крім цього, сільськогосподарські підприємства можуть поєднувати таке кредитування з міжнародними та державними програмами підтримки бізнесу», – зазначила в. о. директора департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Олена Гіль.

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Серед партнерів Ощаду – лідери вітчизняного і світового виробництва та продажу техніки, обладнання та продукції сільськогосподарського призначення, зокрема УКРАВІТ, Kuhn, ТОВ «Техноторг», ТОВ «Політехніка», дилери техніки JOHN DEERE та Claas.