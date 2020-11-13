Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу

Ощадбанк знизив ставки за основними кредитними програмами для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Ощадбанк у черговий раз суттєво знижує ставки за основними кредитними програмами для клієнтів МСБ і залежно від строку кредитної операції та фінансового стану позичальника зниження сягає 2%.

До кінця 2020 року бізнес-клієнти Ощадбанку мають можливість поповнити обіговий капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів зі ставкою від 12,25% річних у гривні.

«У стратегії трансформації Ощаду ми тримаємо фокус на поглибленні роботи з малим та середнім бізнесом. Банк системно знижує відсоткові ставки, пропонує клієнтам скористатись привабливими умовами партнерських, міжнародних і державних програм підтримки МСБ. Ми одними з перших на ринку почали фінансувати малий та середній бізнес за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» і входимо до ТОП-3 головних інвесторів серед українських банків. Цього року підприємці вже отримали близько 800 доступних кредитів на суму майже 1,1 млрд грн», – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Андрій Стецевич.

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Окрім успішної реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» Ощадбанк реалізує партнерські програми з постачальниками імпортних і вітчизняних транспортних засобів та техніки за зниженими ставками кредитування. Частину кредитного навантаження бере на себе партнер, у рамках деяких програм ставка становить 0,1% річних.

Як повідомляв Укрінформ, портфель пасивів клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку з початку 2020 року збільшився на 9,5 млрд грн і перевищив 30 млрд грн.