Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу

Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу

Укрінформ
Ощадбанк знизив ставки за основними кредитними програмами для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Ощадбанк у черговий раз суттєво знижує ставки за основними кредитними програмами для клієнтів МСБ і залежно від строку кредитної операції та фінансового стану позичальника зниження сягає 2%.

До кінця 2020 року бізнес-клієнти Ощадбанку мають можливість поповнити обіговий капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів зі ставкою від 12,25% річних у гривні.

«У стратегії трансформації Ощаду ми тримаємо фокус на поглибленні роботи з малим та середнім бізнесом. Банк системно знижує відсоткові ставки, пропонує клієнтам скористатись привабливими умовами партнерських, міжнародних і державних програм підтримки МСБ. Ми одними з перших на ринку почали фінансувати малий та середній бізнес за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» і входимо до ТОП-3 головних інвесторів серед українських банків. Цього року підприємці вже отримали близько 800 доступних кредитів на суму майже 1,1 млрд грн», – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Андрій Стецевич.

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Окрім успішної реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» Ощадбанк реалізує партнерські програми з постачальниками імпортних і вітчизняних транспортних засобів та техніки за зниженими ставками кредитування. Частину кредитного навантаження бере на себе партнер, у рамках деяких програм ставка становить 0,1% річних.

Як повідомляв Укрінформ, портфель пасивів клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку з початку 2020 року збільшився на 9,5 млрд грн і перевищив 30 млрд грн.

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