Почали діяти норми щодо використання в будівництві ВІМ-технології

В Україні вже дозволено проєктувати будівлі з урахуванням ВІМ-технології (Building Information Modelingта), а також подавати на затвердження та експертизу проєкти будівництва у паперовій та електронній формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

«Набрали чинності зміни до Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, які дозволяють використовувати ВІМ-технології та до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, які можуть подаватися у паперовій та електронній формі або у вигляді електронних документів», - йдеться у повідомленні

Зазначається, що BIM-технології — це новий підхід до управління цифровою інформацією у будівельній галузі, який дозволяє віртуально відтворити об’єкт ще до початку його будівництва. Він дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і споруд, контролювати якість та швидкість будівельних робіт, суттєво знизити ймовірність помилок у проєктах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.

«Модернізація та цифрова трансформація вітчизняної будівельної галузі, зокрема, завдяки впровадженню BIM-технологій, дасть змогу вирішити низку системних проблем. Йдеться про низьку якість проєктування і будівництва, неефективне використання ресурсів, непрогнозованість затрат на експлуатацію побудованих об’єктів, аварійність будівель та споруд, брак інвестицій, ресурсоємність та неенергоефективність галузі», — зауважив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Наголошується, що для системного комплексного впровадження інформаційного моделювання в будівництві, Мінрегіон розробив Концепцію та план заходів з її реалізації. У першу чергу впровадження BIM-технології, зазначають у міністерстві, потребує державного регулювання, зокрема, створення необхідної нормативно-правової бази, розроблення низки норм та стандартів, державної підтримки реалізації пілотних проєктів, підготовки фахівців відповідної кваліфікації, інформаційну, організаційну та методичну підтримку.

Наразі Мінрегіон працює над оновленням 20 державних будівельних норм, розробленням національних кошторисних норм та розробляє комплексний план перегляду будівельних норм до 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада 2019 року Міністерство розвитку громад та територій України, низка галузевих асоціацій та організацій підписали меморандум «Дорожня карта впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ) при створенні об’єктів будівництва, об’єктів архітектури». Меморандум, зокрема передбачає здійснення заходів з впровадження ВІМ-технології на державному рівні при проєктуванні, спорудженні та експлуатації об’єктів нерухомості.