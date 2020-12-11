Україна експортуватиме колаген та желатин в Аргентину

Україна і Аргентина погодили форму ветеринарного сертифіката для експорту колагену та желатину.

Про це йшлося під час зустрічі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької з послом Аргентинської Республіки в Україні Еленою Летісією Мікусінські.

Як повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, на зустрічі обговорювались напрями поглиблення українсько-аргентинського співробітництва, передає Укрінформ.

Між компетентними органами України та Аргентини вже погоджено форму ветеринарного сертифіката для експорту колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин.

На даний час відбувається процес погодження ветеринарного сертифіката для експорту молока та молочних продуктів з України до Аргентини. Голова Держпродспоживслужби висловила сподівання, що всі необхідні узгоджувальні процедури з цього питання будуть проведені найближчим часом.

Владислава Магалецька та Елена Летісія Мікусінскі підкреслили важливість співпраці між Україною та Аргентиною і висловили зацікавленість у поглибленні двостороннього співробітництва.

Окремо на зустрічі обговорювався обмін досвідом з питань захисту прав споживачів та співпраці з громадськими організаціями.

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Сторони домовились провести розширену онлайн-нараду, до якої будуть долучені профільні спеціалісти, з метою обміну досвідом та подальшого впровадження кращих практик у сфері захисту споживачів.

З Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, а також відновлено імпорт свіжого м'яса свійської ВРХ. Робота, яка велась півтора роки, стосовно погодження останнього, була підкреслена обома сторонами як позитивний крок для посилення торговельних зв'язків між країнами.