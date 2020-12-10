Укренерго залучить кредит у держбанках для погашення боргів перед ВДЕ

Кабінет Міністрів затвердив умови надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами, що залучаються ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1203, повідомляє Укрінформ.

"Надати у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються ПрАТ "НЕК “Укренерго” у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством “Гарантований покупецьˮ. Затвердити умови надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються ПрАТ "НЕК "Укренерго", - йдеться у документі.

Держгарантії надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень.

Постановою передбачається, що міністерство фінансів має погодити надання державних гарантій, зазначених у цьому пункті, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а міністр фінансів - підписати документи щодо надання державних гарантій.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" отримало державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. Зазначалося, що це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання меморандуму з інвесторами у "зелену" енергетику. Залучення кредитних коштів – один із нетарифних інструментів врегулювання ситуації, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 9 грудня знизила на 6% тариф Укренерго на передачу електроенергії, який діятиме з січня.