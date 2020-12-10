Кабмін визначив межі територій чотирьох морських торговельних портів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці прессслужба АМПУ з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

«Уряд ухвалив рішення про визначення меж Херсонського, Ізмаїльського, Бердянського та Одеського морських портів. Це не лише дозволить врегулювати питання фактичного встановлення географічних меж цих об’єктів, а й позитивно відобразиться на їх діяльності та розвитку», - зазначив очільник Мініфраструктури.

За його словами, встановлення меж портів дасть змогу врегулювати питання статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, а також вирішити питання визначення наявності або відсутності у суб’єкта господарювання статусу портового оператора (стивідорної компанії), створити в портах умови для правової визначеності при здійсненні господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Межі території портів затверджено відповідно до Закону «Про морські порти України».

Криклій також додав, що у 2021 році Мінінфраструктури продовжить активне впровадження нових концесійних проєктів у морських портах. Серед них концесія пасажирського комплексу в порту Одеси, концесія причалів Бердянського морського порту та Ізмаїльського порту.

Як повідомляв Укрінформ, ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) спільно з Міністерством інфраструктури готують до передачі приватним інвесторам дев’ять портів.