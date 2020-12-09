В Україні 27 тисяч родин встановили домашні сонячні електростанції

Станом на кінець 30 листопада 2020 року в країні налічується понад 27 тис. родин, які встановили домашні сонячні електростанції. Загальна потужність цих СЕС - понад 700 МВт.

Про це сказав заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу агентства.

"Понад пів мільярда євро інвестовано родинами у власні сонячні панелі. Завдяки СЕС усі ці сім’ї стають фактично незалежними з точки зору платіжок за електроенергію, оскільки генерують її самостійно і використовують на власні потреби, а надлишок цієї електроенергії реалізують в мережу, повертаючи свої інвестиції", - сказав Шафаренко.

Він нагадав, що домогосподарства, які встановили в себе СЕС, є більш енергоефективними, оскільки кожен збережений кіловат енергії можна продати за "зеленим" тарифом.

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Як повідомлялося, Держенергоефективності розробило концепцію нової 5-річної цільової програми з енергоефективності. Нова програма передбачатиме підтримку не лише на «негазові» котли, а й, наприклад, на встановлення систем накопичення енергії, вирощування енергокультур.

Нині на державному рівні є різні програми, які надають підтримку всім, хто хоче менше сплачувати за комунальні послуги і ставати енергонезалежним. Наприклад, на встановлення твердопаливного котла надається 20% відшкодування за "теплим" кредитом. Цією програмою скористалися понад 27 тис. домогосподарств.