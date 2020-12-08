Найбільші банки виконують вимоги щодо інформації про свої послуги – НБУ

Найбільші 25 банків уже виконують вимоги Національного банку щодо розміщення повної інформації про свої продукти та послуги на сайтах.

Як передає Укрінформ, про це розповіла начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук під час II щорічної конференції Complіance Risk 2020, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«Найбільші 25 банків уже виконують вимоги Національного банку щодо розміщення повної інформації про продукти та послуги на сайтах. З іншими ми проводимо активну роботу в цьому напрямі», - сказала Лобайчук.

За її словами, з вересня до грудня 2020 року найбільші банки впорядкували інформацію про кредити та депозити на власних сайтах, у тому числі роботу калькуляторів для обрахунку витрат за позикою чи відсотків за вкладом. Тепер, впевнені в НБУ, споживач може об’єктивно порівнювати продукти різних банків та робити зважений вибір.

Національний банк, каже Лобайчук, відстежує впровадження змін з боку фінустанов та допомагає в питаннях, які потребують роз’яснень. Наразі триває робота з виправлення двох поширених помилок у відеорекламі банків: неповна інформація та примітки з «зірочкою», які зазначено дуже дрібним шрифтом. Самі по собі примітки не заборонені, однак текст кожної з них, наполягає начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ, має бути придатним до читання.

До кінця цього року, повідомляє Лобайчук, будуть прийняті вимоги НБУ до договорів банків та правила розрахунку реальної річної ставки за споживчими кредитами для фінансових компаній. Обидва документи запрацюють з квітня наступного року.

В січні 2021 року з’являться нові вимоги до реклами, сайтів та договорів для фінансових компаній, які видають мікрокредити. Вони будуть гармонізовані з аналогічними вимогами до банків, але з урахуванням специфіки цього сегменту ринку.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня 2020 року почали діяти введені Національним банком вимоги до розкриття банками повної інформації про послуги та їх вартість для клієнтів. Відтепер на вебсайтах та у рекламі банків повинна бути достатня за обсягом, правдива та актуальна інформація про умови депозитів та споживчих кредитів – їхню вартість, повні витрати клієнта, включені додаткові послуги, спосіб оплати, санкції у випадку невиконання клієнтом умов тощо.