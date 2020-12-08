Мінекономіки зберегло прогноз зростання ВВП у 4,6% на наступний рік

Мінекономіки зберегло схвалений у липні прогноз щодо 4,6% зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2021 рік.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час дискусії про макроекономічні перспективи України на 2021 рік в рамках щорічного Ukrainian Investment Roadshow.

Також прогнозується, що цьогорічне падіння ВВП (на рівні 4,8-5% за результатами року) буде поступово зменшуватись і за підсумками першого кварталу 2021 року може досягти 3%.

“З квітня 2021 року ми очікуємо активне пожвавлення та вихід на позитивну динаміку зростання. Це можливо завдяки збільшенню внутрішнього попиту, у тому числі за рахунок реалізації заходів Уряду та НБУ, а також завдяки покращенню зовнішньоекономічної кон’юнктури та ситуації у світі”, - додав Петрашко.

Він нагадав, що уряд продовжує вдосконалювати й реалізовувати програми, які матимуть позитивний вплив на ВВП та економіку країни в цілому.

"Зокрема, йдеться про розширення фінансових інструментів для бізнесу, підтримку національного виробника, реформування залізничної галузі, посилення експортних можливостей, старт великої приватизації, розширення підтримки АПК через агрострахування та зрошення, старт земельної реформи”, - зауважив міністр.

Важливим чинником для відновлення економіки залишаються розроблені урядові ініціативи щодо збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. Серед перспективних інструментів залучення інвестицій у міністерстві називають державно-приватне партнерство, індустріальні парки, пільги і переваги для нових інвесторів в рамках законопроєкту “Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями”.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за третій квартал 2020 року зменшився на 3,5% порівняно з третім кварталом 2019 року.

Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець 2020 року становитиме 5,5%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у цьому році скоротиться на 7,2%.